Слуцкий обещает продолжить "дело Жириновского"

Один из основных лозунгов кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого будет содержать упоминание основателя главы партии Владимира Жириновского: "Дело Жириновского живет".

Соответствующие билборды и цифровые экраны появились в Москве и в регионах. Как заявил представитель партии, "это дань памяти основателю партии, его делу". Плакат выдержан в традиционной цветовой гамме ЛДПР: на синем фоне изображение Слуцкого сопровождается названием партии, написанным желтым цветом. При этом лозунг "Слуцкий всегда рядом" остается, указали в партии.

Использование цитат и изображений людей в наглядной предвыборной агитации запрещено с апреля 2016 года. Тогда же партия ЛДПР добивалась принятия закона о запрете на использование образов умерших людей в агитации (инициатива была направлена против использования Ленина и Сталина КПРФ), но документ не был поддержан.

Как заявил политюрист Антон Рудаков, баннер Слуцкого этой нормы не нарушает. Нарушением считалось бы использование конкретных слов Жириновского, агитирующих за кандидата. С такой оценкой согласен электоральный юрист Гарегин Митин. Он отметил, что лозунг "Дело Жириновского живет" – полная копия старого лозунга коммунистов "Дело Ленина живет".

"Конечно, у Жириновского намного больше популярность и рейтинг [чем у Слуцкого], но штаб решил воспользоваться этой популярностью и набрать себе побольше голосов", – указал он, сообщают "Ведомости".

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в ЦИК сейчас полная ясность, что в избирательном бюллетене [на выборах президента России] будет четыре кандидата.