В Госдуме предложили провести 24 февраля в школах День начала СВО

24 февраля в школах России могут состояться мероприятия, посвященные годовщине начала специальной военной операции на Украине, с приглашением ветеранов СВО.

Соответствующее обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову направила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). Как следует из документа, министерству предлагается подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине спецоперации, обеспечить приглашение ветеранов СВО на данные мероприятия в школы.

Если пригласить ветерана невозможно, то законодатель предлагает демонстрировать видеоролики, посвященные событиям специальной военной операции. Как считает депутат, такие мероприятия в школах могут носить название "День начала СВО".

На них школьникам расскажут историю начала операции, ее причины, цели и задачи, а также ход основных событий. Лантратова назвала спецоперацию ключевым событием современной России, которое отражается на всех сферах развития общества.

Она отметила, что в настоящее время "существует дефицит в медиапространстве материалов, освещающих специальную военную операцию с патриотических позиций", сообщает ТАСС.