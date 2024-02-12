В России начался эксперимент по маркировке консервов

В России стартовал эксперимент по маркировке отдельных видов консервированных продуктов.

Он будет походить с 12 февраля до 31 августа. Как следует из постановления главы правительства РФ Михаила Мишустина, эксперимент затронет мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовое пюре и желе. При этом он не коснется консервированных продуктов детского питания для детей до года.

Участие в эксперименте добровольное. Как ожидается, эксперимент позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации на консервированные продукты, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки таких продуктов.

По данным Научно-исследовательского финансового института Минфина, доля незаконного оборота на рынке консервов составляет от 11% до 40% в зависимости от продукта, сообщает ТАСС.