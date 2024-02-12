Слуцкий прокомментировал идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ

Кандидат на должность президента РФ от ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал предложение включить в обмен пленными останки Петра Столыпина.

Политик назвал авторов инициативы "террористами-эксгуматорами". "Какая кощунственная ирония. Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин был убит анархистом-террористом в Киеве. И сегодня киевские террористы-эксгуматоры готовы фактически "выставить на торги" его останки. Укрофашисткому режиму мало захвата Киевско-Печерской лавры. Теперь они дошли до осквернения могил великих русских. Полная нравственная атрофия киевских временщиков", - заявил депутат РИА "Новости".

Ранее директор украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся на российской территории военных Украины.