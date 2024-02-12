ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза за рубеж 59 бортов

ФСБ России провела обыски в Росавиации.

Речь идет об уголовных делах о незаконном выводе из-под российской юрисдикции около 60 гражданских самолетов и вертолетов. Начиная с марта 2022 года, эти борта были проданы, в том числе в недружественные страны, после чего три вертолета принимали участие в спецоперации на стороне Украины, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить.

Именно эта история привела к отставке в сентябре 2023 года Александра Нерадько, возглавлявшего Росавиацию в течение 14 лет.

7 февраля в рамках дела прошли обыски в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Сотрудники ФСБ и МВД занимались выемкой документов в кабинетах двух чиновников агентства: и.о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.

Уголовное дело по статье о халатности заведено в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, которую уволили из агентства в июне 2023 года. Одним из поводов для увольнения мог стать антивоенный плакат на ее рабочем месте и негативное отношение к СВО.

После отставки Александр Нерадько устроился в "Норникель" на должность советника президента. Однако в начале февраля его оттуда уволили по причине конфликта интересов, сообщают "Известия".