Гладков: сбит украинский беспилотник в районе поселка Майский

Средства противоракетной обороны России сбили беспилотный летательный аппарат в Белгородской области.

Как сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, он был самолетного типа. Уничтожение произошло в районе поселка Майский.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как отметил губернатор, информацию о последствиях уточняют оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, что дрон сбили дежурные средства ПВО около 22 часов мск.

Ранее за ночь территорию России атаковали два десятка беспилотников.