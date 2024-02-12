Гладков: сбит украинский беспилотник в районе поселка Майский
Средства противоракетной обороны России сбили беспилотный летательный аппарат в Белгородской области.
Как сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, он был самолетного типа. Уничтожение произошло в районе поселка Майский.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Как отметил губернатор, информацию о последствиях уточняют оперативные службы.
По данным Минобороны РФ, что дрон сбили дежурные средства ПВО около 22 часов мск.
Ранее за ночь территорию России атаковали два десятка беспилотников.