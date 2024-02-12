Маск: Starlink не продает России свои терминалы спутниковой связи

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink в Россию не продавались.

"В нескольких ложных новостных сообщениях утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России. Это абсолютно неверно. Как нам известно, Starlink не продавались России напрямую или через посредников", - заявил бизнесмен.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на военных Украины заявили, что российские войска используют терминалы Starlink.

Также сообщалось, что украинские войска жалуются на падение по невыясненным причинам скорости спутниковой связи Starlink, которую они используют при ведении боевых действий.

Ранее миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году он ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, но фактически подтвердил, что помешал ВСУ атаковать Черноморский флот России.