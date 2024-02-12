Группа "Би-2" сообщила об отмене концерта в Дубае

Концерт российской рок-группы "Би-2" в Дубае, который должен был состояться 17 февраля, отменен.

Как следует из заявления музыкантов в официальном Telegram-канале, "к сожалению, запланированный на 17 февраля концерт "Би-2" в Дубае не состоится". Отмечается, что деньги за проданные билеты будут возвращены в автоматическом режиме в ближайшие дни.

Исполнители указали, что данная отмена не повлияет на другие концерты в гастрольном графике, остальные выступления состоятся в назначенные даты.

Ранее участники группы были задержаны в Таиланде после концерта на Пхукете. Причиной стало отсутствие разрешения на работу. Как выяснилось, музыканты имели только туристическую визу, а для концертной деятельности нужная рабочая. Суд приговорил участников группы "Би-2" к штрафу в $95 для каждого и депортации.