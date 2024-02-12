В Самаре юные футболисты разгромили автомобиль участника спецоперации

В Самаре академия самарского футбольного клуба "Крылья Советов" опубликовала в Telegram заявление касательно инцидента с участием своих воспитанников.

Его участники записали видеообращение, в котором приносят прощения за инцидент, произошедший 10 февраля. Они признали свое поведение глупым и необдуманным, пообещав, что подобное больше не повторится. В клубе назвали поступок футболистов недопустимым и не соответствующим ценностям академии.

"В ближайшее время будут проведены необходимые воспитательные мероприятия с участием всех наших воспитанников. Мы сделаем все возможное, чтобы неприятный инцидент был исчерпан в кратчайшие сроки", - следует из заявления академии "Крыльев Советов".

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором пятеро юношей в одежде с символикой футбольного клуба ногами пытаются выбить стекло припаркованного автомобиля. СМИ сообщили, что машина принадлежит участнику спецоперации.

Ранее в Тобольске депутата заподозрили в избиении бойцов СВО.