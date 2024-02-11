В Тобольске от менингококковой инфекции умерла четырехлетняя девочка

В тобольской больнице от менингококковой инфекции умерла четырехлетняя девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве сообщили, что ребенок был госпитализирован 8 февраля. Спустя непродолжительное время девочка скончалась. Следком начал процессуальную проверку с целью установления причин и условий повлекших смерть девочки, а также всех обстоятельств произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку начала и областная прокуратура. Ее ход на контроль поставил прокурор Тюменской области Владислав Московских.