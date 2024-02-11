Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападения собак на ребенка в Нижнем Тагиле

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на девочку в Нижнем Тагиле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по факту нападения стаи собак на малолетнюю девочку проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, инцидент произошел утром 10 февраля 2024 года в районе дома по улице Металлургов в городе Нижнем Тагиле. На помощь ребёнку пришла женщина, которая разогнала животных.

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело и представить доклад. Расследование уголовного дела будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.