В Приморье возбудили уголовное дело после отравления 22 человек в кафе

В Дальнереченске 22 посетителя кафе "М-Бургер" отравились едой. В СКР по Приморскому краю сообщили Накануне.RU о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пациенты с признаками острой кишечной инфекции поступили в инфекционное отделение Дальнереченской Центральной городской больницы с 5 по 10 февраля. Следователи СК России выехали на место происшествие и провели осмотр. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Приморскому краю представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.