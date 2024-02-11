В Оренбургской области обрушилась крыша "Красногвардейской гимназии"

В селе Донское Оренбургской области обрушились плиты перекрытия в спортивном зале "Красногвардейской гимназии", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел 11 февраля. К счастью, пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". По версии следствия, причиной ЧП стало ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию здания. О ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах будет доложено главе СКР Александру Бастрыкину.