В Челябинске прохожий избил дворника-студента из-за маленькой собаки

В Челябинске прохожий избил 21-летнего дворника-студента, когда он выгуливал свою маленькую собачку.

Как сообщает SHOT, причиной стало то, что собака облаяла прохожего и коснулась его лапами.

Сообщается, что студент брал с собой собаку на подработку. Во время работы пес носится по двору без намордника и поводка. После одной из рабочих смен молодой человек возвращался домой и заметил, что его питомец с лаем увязался за случайным прохожим. Парень отозвал собаку, но мужчина попытался вырвать животное у него из рук и задушить, а когда это не удалось - он избил молодого человека.

Агрессивного прохожего вычислили по камерам. Им оказался 51-летний местный житель. Избитый дворник написал заявление в полицию.