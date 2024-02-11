В Нижнем Тагиле стая собак едва не загрызла ребенка

В Нижнем Тагиле стая собак едва не загрызла ребенка.

Инцидент произошел на ул. Металлургов, 10 февраля. Видео попало в соцсети. На помощь подростку пришла женщина. Она отогнала животных. В комментариях жители города жалуются на то, что власти не решают проблему. Мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву припомнили его высказывание об избитой девочке как о рядовом событии.

"Сейчас кто-нибудь скажет, событие рядовое, ничего такого", - иронизируют подписчики группы "Инцидент Нижний Тагил".

По факту нападения на ребенка следователи начали проверку.

В ходе проверки Следственным комитетом выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, истребованию интересующей следствие документации о работе должностных лиц по организации отлова безнадзорных животных. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.