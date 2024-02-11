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Происшествия Южный ФО Республика Калмыкия
Фото: Накануне.RU

Один из росгвардейцев, пострадавших при взрыве в Элисте, находится в реанимации

Сотрудник Росгвардии находится в реанимации, еще у двоих различные травмы после взрыва в Элисте, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в Росгвардии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании обстоятельств происшествий в городе Элисте.

Предварительно установлено, что мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. Поссорившись с работником цена, мужчина взорвал неустановленное взрывное устройство и погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу.

В ночь на 11 февраля по месту проживания мужчины, устроившего взрыв. произошла детонация неустановленного взрывного вещества, в результате чего пострадали трое сотрудников Управления Росгвардии по Республике Калмыкия, проводивших мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

По этим инцидентам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: взрыв, центр психологической помощи, пострадавшие, Росгвардия


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