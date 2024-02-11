В Ростовской области из-за непогоды задерживаются поезда

В Ростовской области из-за непогоды задерживаются 10 поездов дальнего следования., сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Минтранса.

В частности, задерживаются поезда №84 Москва - Адлер, №326 Пермь - Новороссийск, №122 Санкт-Петербург - Новороссийск, №118 Самара - Адлер, №12 Москва - Анапа, №104 Москва - Адлер, №266 Москва - Новороссийск, №125 Новороссийск - Москва, №18 Москва - Симферополь и №559 Ростов - Волгоград.

"Пассажиры поездов, задерживающихся на четыре и более часов, обеспечены дополнительным питанием", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, в Ростовской области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях и сильный гололед.