Первая церемония бракосочетания состоялась в щёлковском Центральном Дворце культуры

С начала этого года жители городского округа Щелково могут заключить брак в торжественной обстановке, вне стен ЗАГСа. Теперь пожениться можно в Центральном Дворце культуры на улице Пушкина.

Первой парой, расписавшейся в стенах ЦДК, стали Артём и Руслана. Молодожёны вместе больше двух лет. Когда в ЗАГСе им предложили провести церемонию в новой локации, молодые люди решили, что это точно запомниться на всю жизнь и согласились.

«Бракосочетание – волнительный и важный момент для каждого человека. Щёлковское управление ЗАГС даёт возможность сделать церемонию по-настоящему незабываемой. Роспись в стенах Дворца культуры несомненно останется в памяти на всю жизнь», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Информация о работе органов ЗАГС размещена на официальном сайте. По вопросам регистрации брака на выездной площадке необходимо обращаться в Отдел №1 управления ЗАГС по городским округам Щёлково и Лосино-Петровский.