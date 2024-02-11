В Нижневартовске при тушении огня погиб пожарный

В Нижневартовске при исполнении служебных обязанностей погиб пожарный 65 пожарно-спасательной части пятого пожарно-спасательного отряда Максим Кашапов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС.

Пожарный тушил загоревшийся дачный дом в садовом товариществе "Радуга". Пожар произошел вечером, 10 февраля. В результате трагических обстоятельств во время тушения огня пожарный погиб. Ему было 35 лет.

В пожарную охрану Максим Кашапов пришел в 2017 году. У мужчины остались двое несовершеннолетних детей.