11 Февраля 2024
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Общество В России Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

Глава фонда «Защитники Отечества» посетила завод МЕТИЗ в Щёлкове

Председатель и команда фонда «Защитники Отечества» побывали на производственной площадке компании МЕТИЗ. Анна Цивилева, чей фонд обеспечивает комплексное сопровождение ветеранов СВО, приехала, чтобы лично ознакомиться с реабилитационной продукцией и оценить, как функционируют протезы российского производства.

Экскурсию по заводу провёл основатель и генеральный директор компании Владимир Ермалюк. Он показал гостям заводские цеха, производственный процесс и уникальные разработки МЕТИЗА. Коленные модули, углепластиковые стопы, несущие модули, различные виды адаптеров были продемонстрированы в действии – их возможности показали пилоты-испытатели МЕТИЗ.

цивилева на заводе метиз(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

«Компания «МЕТИЗ» – лидер по производству комплектующих для протезов конечностей на российском рынке. Предприятие применяет инновационные решения, стремительно растёт и обеспечивает округ рабочими местами. Сотрудничество с фондом «Защитники Отечества» позволит в полной мере обеспечить участников специальной военной операции всем необходимым для комфортной и полной жизни», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

В ходе визита состоялись переговоры о будущем сотрудничестве между профильным фондом «Защитники Отечества» и ведущим реабилитационным предприятием России компанией «МЕТИЗ».

цивилева(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

На сегодняшний день в состав ГК «МЕТИЗ» входят ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО», ООО «МЕТИЗ ИМПЭКС», ООО «МЕТИЗ ОРТОПЕДИЯ», сеть протезно-ортопедических центров «Орто-Инновации», которые функционируют в разных регионах нашей страны, и стартап MaxBionic, который был приобретён в 2023 году.

цивилева на заводе метиз(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Производственные мощности МЕТИЗ расположены на более чем 6000 м² и укомплектованы оборудованием для обеспечения полного цикла производства полуфабрикатов для протезов конечностей. Ежегодный объем выпускаемой продукции насчитывает свыше 100 000 изделий. На предприятии введена многоуровневая система контроля качества по стандартам ISO. Есть собственное конструкторское бюро и запатентованные разработки. Производство полностью российское – локализация 90%.

Теги: фонд защитников отечетва, анна цивилева, андрей булгаков, завод метиз, щелково


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