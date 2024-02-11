Песков заявил, что Такер Карлсон сам предложил провести интервью с Владимиром Путиным

Американский журналист Такер Карлсон сам предложил президенту России Владимиру Путину интервью. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Фрагмент беседы журналист опубликовал в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу действительно рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился на это", — сказал Песков.

По словам Пескова, Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, однако самому журналисту оно добавило популярности.

Напомним, интервью с президентом России американский журналист Такер Карлсон выложил на своем сайте и различных платформах в ночь на 9 февраля. Меньше чем за сутки оно набрало 150 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более 8 млн.

Интервью также опубликовал сайт Кремля.