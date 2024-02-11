Обнаружены "черные ящики" вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Карелии

Обнаружены "черные ящики" вертолета Ми-8, потерпевшего крушение 4 февраля в Карелии, сообщают РИА Новости со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

"Оба "черных ящика", бортовой речевой самописец и прибор регистрации полетов, демонтированы водолазами в хвостовой части вертолета на дне Онежского озера и подняты на поверхность. Они в удовлетворительном состоянии. После осмотра следователями бортовые самописцы будут доставлены для расшифровки в специализированный научно-исследовательский институт.

Напомним, 4 февраля в ходе тренировочного полета над Карелией перестал выходить на связь вертолет Ми-8 МЧС России. На борту находились три члена экипажа. Причиной крушения вертолета Ми-8 в Карелии могло стать его обледенение. Следствие рассматривает и другие версии, среди них - ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность.

10 февраля стало известно об обнаружении тел всех трех членов экипажа.