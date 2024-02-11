11 Февраля 2024
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Фото: sledcom.ru

В Элисте возбудили уголовное дело из-за взрыва, в котором пострадали росгвардейцы

В Элисте возбуждено уголовное дело из-за пострадавших при взрыве сотрудников Росгвардии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве сообщили, что ночью, 11 февраля, в доме мужчины, который устроил 10 февраля взрыв в центре по оказанию психологической помощи сдетонировало неустановленное взрывное вещество. Пострадали три росгвардейца, которые проводили мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Напомним, 10 февраля 2024 года, в вечернее время, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники регионального следственного управления совместно с оперативными службами.

Теги: взрыв, центр психологической помощи, пострадавшие, Росгвардия


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Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2024 13:54 Мск Один из росгвардейцев, пострадавших при взрыве в Элисте, находится в реанимации

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Ранее 11.02.2024 09:20 Мск В доме мужчины, устроившего взрыв в центре психологической помощи в Элисте, сработало взрывное устройство

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