В Элисте возбудили уголовное дело из-за взрыва, в котором пострадали росгвардейцы

В Элисте возбуждено уголовное дело из-за пострадавших при взрыве сотрудников Росгвардии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве сообщили, что ночью, 11 февраля, в доме мужчины, который устроил 10 февраля взрыв в центре по оказанию психологической помощи сдетонировало неустановленное взрывное вещество. Пострадали три росгвардейца, которые проводили мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".



Напомним, 10 февраля 2024 года, в вечернее время, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники регионального следственного управления совместно с оперативными службами.