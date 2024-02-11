МИД сообщил о подготовке визита Путина в КНДР

Москва и Пхеньян по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента РФ Владимира Путина в КНДР, сообщают РИА Новости со ссылкой на директора первого департамента Азии МИД РФ Ивана Желоховцева.

"Как известно, в ходе саммита на космодроме "Восточный" в сентябре 2023 года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Путина в КНДР до конца марта не планируется.