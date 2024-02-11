В доме мужчины, устроившего взрыв в центре психологической помощи в Элисте, сработало взрывное устройство

Неустановленное взрывное устройство сработало в Элисте в доме мужчины, который ранее устроил взрыв в центре по оказанию психологической помощи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, пострадали три сотрудника Росгвардии, которые вошли в квартиру перед проведением следственных действий.

Из здания эвакуированы порядка 30 человек.

В субботу в помещении "Центра психологической помощи" на цокольном этаже жилого дома по улице Клыкова произошел взрыв неустановленного устройства. В результате произошедшего один человек погиб, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Министр здравоохранения республики Булат Сараев в своем Telegram-канале уточнил, что состояние пациентов оценивается как стабильно тяжелое. Проводятся необходимые диагностические и лечебные мероприятия, ситуация взята им на личный контроль. Глава администрации Элисты Шафран Тепшинов сообщал, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Порядка 30 жителей дома, в котором расположен центр, были эвакуированы, для них организовали пункт временного размещения на базе средней школы №17.