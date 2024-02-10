В Москве священник запрещен в служении за "блудодеяние, клятвопреступление или татьбу"

Епархиальный суд Москвы изверг из сана запрещенного в служении клирика Московской епархии игумена Петра (Еремеева).

"Признать, что на основании правила 25-го Святых Апостолов игумен Петр (Еремеев) подлежит наложению на него канонического прещения в виде извержения из священного сана", - цитирует пресс-служба Московской епархии решение суда.

Вердикт вступит в силу после утверждения патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Что именно совершил священник, не уточняется. 25-е апостольское правило звучит так: "Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенный, да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Ибо писание глаголет: не отмстиши дважды за едино (Наум. 1:9). Такожде, и прочие причетники".

РБК уточняет, что Еремееву 50 лет. В 2010 г. его назначили ректором Российского православного института (РПИ), спустя год – ректором Российского православного университета, в состав которого вошел РПИ. В 2013-м Еремеев стал наместником Высоко-Петровского ставропигиального монастыря Москвы. Он занимал эти должности до 2021 г. С марта 2014 по ноябрь 2023 гг. был настоятелем храма Димитрия Солунского в Московской области.