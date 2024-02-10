В Карелии найдены тела членов экипажа разбившегося Ми-8

В Карелии осмотрели вертолет, поднятый со дна Онежского озера. Обнаружены тела всех трех членов экипажа.

Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими. Дело о крушении лайнера расследуют по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщает СКР.

Напомним, 4 февраля в ходе тренировочного полета над Карелией перестал выходить на связь вертолет Ми-8 МЧС России. На борту находились три члена экипажа. Причиной крушения вертолета Ми-8 в Карелии могло стать его обледенение. Следствие рассматривает и другие версии, среди них - ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность.