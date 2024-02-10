В Ростовской области из-за непогоды обесточены несколько районов

Губернатор Ростовской области Василий Голуцбев сообщил о том, что из-за налипания мокрого снега на линии электропередачи произошли массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгододонском, Константиновском, Цимлянском и нескольких других районах.

По состоянию на 19.00, без энергоснабжения остаются несколько районов области.

Восстанавливать подачу электроэнергии будут круглосуточно, пока проблема не будет решена, написал Голубев в своем telegram-канале.