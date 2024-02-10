В Карелии со дна Онежского озера подняли вертолет Ми-8

Со дна Онежского озера поднят вертолет Ми-8, который разбился недавно в Карелии.

Специалисты смогли достать его после нескольких неудачных попыток: трос не выдерживал воздушного судна и обрывался. Сотрудники СК провели первичный осмотр борта. Сейчас вертолет уложили на большие сани, и завтра планируют доставить на берег, пишет telegram-канал "112".

Напомним, 4 февраля в ходе тренировочного полета над Карелией перестал выходить на связь вертолет Ми-8 МЧС России. На борту находились три члена экипажа. Причиной крушения вертолета Ми-8 в Карелии могло стать его обледенение. Следствие рассматривает и другие версии, среди них - ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность.