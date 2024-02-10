Виталий Хоценко: Мы поставили перед собой цель - стать центром молодёжной жизни Сибири, и уверенно будем к ней идти

Сегодня, 10 февраля, на выставке "Россия" на ВДНХ проходит «Форум национальных достижений: молодёжная политика», в рамках которого идет программа #МолодёжнаяРоссия.

Она знакомит гостей с ключевыми результатами работы с молодежью в области науки и образования, волонтёрства и карьеры, привлечение в сферу искусства и туризма. Руководители профильных ведомств и организаций и сами молодые специалисты рассказывают о главных результатах молодёжной политики.

В ходе центрального события Деловой программы, Шоу-открытия дня, заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева и другие спикеры рассмотрели инструменты социальных лифтов в университетах, принимаемые меры по системному подкреплению молодёжной политики, а также ключевые достижения в этом направлении.

Одним из спикеров всероссийского форума стал и Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Рассказал, как у нас в Омской области живет и развивается молодежь. Уже в этом году мы начнем обустройство современных пространств в ДК «Химик» и городского молодежного центра, где юноши и девушки смогут заниматься творчеством и воплощать свои идеи. В этом нам активно помогает команда Росмолодёжи. За что выражаю благодарность руководителю Агентства Ксении Денисовне Разуваевой", - отметил Губернатор.

Также Виталий Хоценко сообщил в своем ТГ-канале, что в этом году запланировано провести в регионе масштабный фестиваль стенографии. Несколько десятков ярких муралов появятся в Омске и районах области.

"Также в этом году Омск продолжит борьбу за право называться молодежной столицей России. Мы поставили перед собой цель - стать центром молодёжной жизни Сибири, и уверенно будем к ней идти. Чтобы молодые, творческие и перспективные люди приезжали к нами из соседних регионов учиться, работать, создавать семьи, жить!" - выразил уверенность Виталий Хоценко.