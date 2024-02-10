Украина в Черном море атаковала российские гражданские суда

Минобороны России сообщило о том, что вечером 9 февраля ВСУ попытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. Украиной применены полупогружные безэкипажные катера.

Для отражения данной атаки были задействованы патрульные корабли и авиация ВМФ России, выполнявшие задачи в данном районе. Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные суда подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России не пострадали.