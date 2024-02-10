На Украине "мобилизовали" кошек

Солдаты Вооруженных сил Украины используют кошек, чтобы зарабатывать деньги и покупать что-либо для армии.

Солдат из Одессы Александр Ляшук сообщил, что он с помощью кота по кличке Шайба "собрал" около $80 тыс. через аккаунт в соцсетях, пишет Business insider. Есть также, например, кот Степан, занимающийся аналогичной "работой".

Ране выяснилось, что в рядах ВСУ постепенно растет количество дезертиров. Связано это с фатализмом и отсутствием уверенности в будущих поставках оружия.