В России могут упростить выход на пенсию для многодетных родителей

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает необходимым упрощение процесса выхода на пенсию для многодетных родителей.

"Соответствующее предложение направила в Министерство труда и социальной защиты", - написала Останина в своем telegram-канале.

Она попросила главу ведомства Антона Котякова изучить возможность снижения требований к страховому стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента у многодетных женщин для досрочного назначения им страховой пенсии по старости.

"Кроме того, призвала распространить нормы о досрочном назначении пенсии для многодетных отцов. В своем депутатском запросе напомнила, что сегодня в пенсионном законодательстве РФ для многодетных мужчин не предусмотрены льготы, аналогичные тем, которые предоставляют женщинам", - считает Останина.