В Москву эвакуированы двое пострадавших в пожаре в прикамской Куеде

В Москву эвакуированы двое пострадавших в пожаре, случившемся в прикамском поселке Куеда.

"Два пациента, пострадавших при инциденте в поселке Куеда, были доставлены в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского", - написала в своем telegram-канале министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Решение о госпитализации двух пациентов с наиболее обширными термическими поражениями в ведущий центр страны было принято после консультаций с профильными экспертами, уточнила министр.

Напомним, в 22.00 8 февраля поступило сообщение о пожаре в поселке Куеда. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что происходит факельное горение внутрипромыслового газопровода и трех близлежащих строений. Пожар был ликвидирован в 23.35 на площади 238 кв. м. В результате взрыва загорелся грузовой поезд. Огонь перекинулся на жилые дома. Пострадали восемь человек. Пятеро из них госпитализированы.