10 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Названо количество нелегальных мигрантов в России

В Российской академии наук (РАН) привели количество находящихся в РФ нелегальных мигрантов.
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"В последнее время стали говорить о том, что число нелегалов может быть в диапазоне 3–4 млн человек", - сказала РБК директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.

Многое зависит от методики расчета: если у мигранта заканчивается, например, разрешение на пребывание и он вовремя не успел оформить документы, такой человек уже попадает в число нарушителей. Именно таких правонарушений за мигрантами числится очень много — не серьезных криминальных действий, а именно нарушений сроков подготовки тех или иных разрешительных документов, говорит Храмова.

В последнее время в России мигранты регулярно попадают в криминальные хроники. Например, в октябре 2023 г. дети мигрантов обматерили губернатора после драки в Самаре. В июле 2023 г. в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.

Ранее, в апреле 2023-го, около одного из домов Челябинска нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Предполагаемый преступник – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.

Музыкант, общественный деятель и блогер Михаил Маваши, который занимается вопросами миграции, заявил летом на ПМЭФ, что мигранты фактически покупают себе гражданство, не зная языка, и эта система насквозь коррумпирована. В середине августа 2023 г. глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил мнение, что вместе с гражданством мужчинам-иностранцам надо "выдавать" и обязанность встать на воинский учет. По мнению ряда политиков, иностранцы, получившие российское гражданство, часто не спешат вставать на воинский учет и пользуются правами, но не обязанностями, которые дает гражданство.

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