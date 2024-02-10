Shot: в Петербурге предотвращен теракт на заводе

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе: нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ) с 2 кг мощной взрывчатки.

Подозрительный полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой нашли 9 февраля на охраняемой территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов, рядом со складом. Эксперты выяснили, что это тетрил — мощное взрывчатое вещество, в СВУ его было более 1,7 кг, пишет Shot.

Указанный завод — одно из крупнейших в России предприятий по производству вторичных алюминиевых сплавов из переработанных алюминиевых банок.