В Южно-Сахалинске - карантин из-за гриппа птиц

В Сахалинской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц, который выявили на птицефабрике "Островная".

"Установить с 9 февраля 2024 г. ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ "город Южно-Сахалинск", отдельной территории муниципального образования "Анивский городской округ" на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы", - цитирует ТАСС указ, подписанный губернатором региона Валерием Лимаренко.

"Островная" – крупнейшая птицефабрика Южно-Сахалинска, обеспечивающая основные поставки яиц и птичьего мяса по всей области.