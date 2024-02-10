10 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: Дума ТВ

Володин предложил лишить иноагентов возможности зарабатывать в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что депутаты нижней палаты российского парламента считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в России. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности.

По словам Володина, поступают многочисленные обращения с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний. Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях.

"Это недопустимо", - написал Володин в своем telegram-канале.

Ранее президент Владимир Путин, говоря о статусе иностранного агента, сообщил, что он не предполагает "запретительные шаги со стороны государства".

"Что касается иностранных агентов и физлиц, на которых может быть распространена и распространяется такая маркировка. Связано это с чем – как докладывают авторы этого нововведения, это связано с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы. Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности. Это первое. Второе. Всё-таки мы исходим из того, что это не ведёт к каким-то запретительным шагам со стороны государства", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Теги: Вячеслав Володин, иноагент, заработок


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