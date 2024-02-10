10 Февраля 2024
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Спорт Новосибирская область
Фото: nso.ru

Губернатор Андрей Травников вместе с тысячами жителей региона поучаствовал в соревнованиях «Лыжня России»

«Дорогие друзья, уважаемые любители лыж, активного отдыха, дружного общения! Снова рад вас видеть на «Лыжне России»! Огромное спасибо за демонстрацию приверженности активному образу жизни и лыжам. Я внимательно наблюдаю за основными местами, где собираются лыжники-любители, это городские, районные лыжни, и вижу, что с каждым годом участников все больше. В выходные мест уже не хватает. Это ставит перед нами, перед представителями власти, спортивными руководителями, новые задачи, но мы понимаем, что это задачи приятные. Лучше создавать новые трассы, чем беспокоиться о том, что они пустуют. В Новосибирске в ближайшие годы появятся ещё 3 новых лыжни, а на лыжной базе имени Алика Тульского в этом году мы приступаем к проектированию, а затем к строительству новых корпусов стадиона, благоустройству самой лыжни. У любителей этого зимнего вида спорта с каждым годом будет все больше и больше возможностей для того, чтобы провести время с удовольствием» - сказал Губернатор Андрей Травников на старте лыжной гонки.

травников, лыжня россии(2024)|Фото: nso.ru

10 февраля Новосибирская область приняла участие в 42-ой открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Она проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» при поддержке Правительства Новосибирской области. Это – самое масштабное в стране зимнее физкультурно-спортивное мероприятие, которое регулярно проходит с 1982 года, собирая в различных регионах России тысячи спортсменов и любителей активного образа жизни.

лыжня россии(2024)|Фото: nso.ru

Новосибирская область проводит у себя значимый зимний праздник здоровья и спорта с 2004 года, сообщает пресс-служба Правительства региона. Изначально регион принимал эти старты лишь на одной территории – в областном центре. В 2012 году география события расширилась, и сегодня праздник охватил практически всю область: лыжники выходят на старт в 30 муниципальных районах и трёх городских округах – Новосибирске, Бердске и Искитиме. Поклонники лыжного спорта из наукограда Кольцово принимают участие в городской лыжной гонке в Академгородке.

(2024)|Фото: nso.ru

(2024)|Фото: nso.ru

В областном центре «Лыжня России» проходит на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН им. А. Тульского. Все желающие смогли сдать нормативы ВФСК ГТО, а также принять участие в спортивно-развлекательной программе, которая проходила на протяжении всего спортивного праздника.

(2024)|Фото: nso.ru

В этом году лыжная гонка состоялась в традиционном формате – были организованы старты для самых юных спортсменов. Дети 6–8 лет вышли на дистанцию 500 метров. Участники 2006 года рождения и младше в ходе гонки преодолели дистанцию в 5 километров, 2005 года рождения и старше – 10 километров.

(2024)|Фото: nso.ru

Наряду с традиционными дистанциями, была проложена ещё одна – 2024 метра.

травников, лыжня россии(2024)|Фото: nso.ru

На трассу вышли руководители Правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, депутаты всех уровней, руководители государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, а также победители, призёры и участники Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы.

Теги: лыжня россии, андрей травников, лыжная гонка,


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