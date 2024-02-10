10 Февраля 2024
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени установили точную копию сердца с экспозиции региона на выставке "Россия"

В Тюмени установили точную копию сердца с экспозиции региона на выставке "Россия". Открытие арт-объекта "Сердце" состоялось рядом с "Памятником Купцам" на Дзержинского.
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Тюменские купчихи угощают жителей и гостей города сибирским чаем. Также там проходит большая викторина "Я люблю тебя! Тюменская область", посвященная истории региона. Среди подарков — пять поездок на двоих в Москву на международную выставку-форум "Россия", планшеты, беспроводные колонки и наушники, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

День Тюменской области состоялся на выставке-форуме "Россия", проходящей в павильонах ВДНХ в Москве, 24 ноября 2023 г. Презентацию региона сделал губернатор Александр Моор, пошутивший, что является, наверное, единственным в Сибири человеком, который рад второму сроку. Глава региона рассказал о Фармане Салманове, который, рискуя, перебросил свою команду из Кузбасса в Тюменскую область, где в итоге нашли нефть. В "большой матрешке" Тюмень стала мозговым центром, через который идет транзит техники и науки. В 2000-е судьбоносными решениями для региона стали назначения губернаторами региона Сергея Собянина и Владимира Якушева, считает Моор. Он сообщил, что за годы их руководства регионом область сделала большой шаг вперед в своем развитии, и сам Моор считает себя преемником этих политиков. В 2023 г. Тюмень заняла третье место в рейтинге Forbes ведения бизнеса. За 20 лет население области выросло на 300 тыс. человек, а количество многодетных семей - втрое.

"В центре нашей политики - семья. У нас в Тюмени есть Мост влюблённых и нет ни одного разводного", - сказал Моор.

Александр Моор на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: "Россия", сердце, выставка-форум


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