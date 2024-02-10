Виталий Хоценко: В Омской области мы в Год семьи предусмотрим дополнительные меры поддержки, в том числе многодетных

II Всероссийский форум многодетных семей, проходящий в Омске, собрал представителей из 15 регионов страны. Более 600 участников обсуждают вопросы совершенствования системы продвижения традиционных семейных ценностей, духовно-нравственной защиты детей.

Форум организован Правительством Омской области и Омским региональным отделением партии «Единая Россия» при поддержке федерального проекта «Крепкая семья». На площадках форума представлено несколько тематических выставок - фотопроект «Жена Героя», представляющий фотографии жен офицеров, добровольцев и мобилизованных, проект «Этномама, этнодети», приглашающий посмотреть на снимки матерей и их детей в этностиле, выставка социальных проектов и продукция омских швейных фабрик, изготавливающих детскую одежду, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В масштабном мероприятии принимают участие депутаты Госдумы, многодетные семьи, НКО, региональные координаторы партийного проекта «Крепкая семья», представители среднего и малого бизнеса, члены Общественной палаты Омской области, представители Законодательного Собрания Омской области, Омского Городского Совета, Правительства Омской области.

С приветствием к участникам обратился Губернатор Омской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Хоценко.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин считает многодетные семьи опорой страны. Потому что они держатся на тех же ценностях, что и наше государство. Такие семьи воплощают традиции отзывчивости и милосердия. Дети учатся уважать старших, поддерживать младших, в них культивируется трудолюбие и любовь к Родине. На протяжении более 15 лет число таких семей у нас постоянно растет. Президент подписал важный указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи и закрепляет определенные льготы. Кроме того, и мы со своей стороны за счет средств регионального бюджета в этом году предусмотрим дополнительные меры поддержки семей, в том числе многодетных. Пусть у нас рождается как можно больше ребятишек, они растут здоровыми и счастливыми. Это станет важным результатом Года семьи в нашем регионе и в целом в стране», - отметил глава региона и пожелал всем участникам форума конструктивной и плодотворной работы.

Омск стал вторым городом, где проходит такой форум. В первый раз его проводили в Тюмени 17 ноября 2023 года.

«Многодетность должна стать нормой, образом жизни для всех народов нашей страны. Именно это закреплено в указе Президента «О социальной поддержке многодетных семей». Омская область в тренде этой важной демографической тенденции. За пять лет число многодетных семей в регионе увеличилось на 20 процентов. Но я надеюсь, что таких семей в Омской области и в России станет еще больше. Ведь наша общая задача создавать все условия для этого. Партийный проект «Крепкая семья», в рамках которого проходит сегодняшний форум, один из важных элементов этой многогранной работы. Я уверена, что форум станет площадкой для выработки новых эффективных решений по поддержке семьи и детей», - сказала заместитель Министра труда и социальной защиты РФ, председатель общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Баталина.

На форуме вручили благодарственные письма многодетным мамам за достижения в различных сферах деятельности. Работа форума будет проходить на пяти дискуссионных площадках. Обсудят вопросы совершенствования системы продвижения традиционных семейных ценностей, духовно-нравственной защиты детей, просветительской работы с родителями, проведения комплекса мероприятий по повышению психолого-педагогической и правовой компетентности родителей и другие связанные с воспитанием детей и поддержкой многодетных семей темы.