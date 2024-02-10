"С миру по тезису – Даванкову программа"

Кандидат в президенты от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пообещал к 15 февраля представить свою программу.

В нее войдут близкие партии тезисы, подготовленные другими политиками, в том числе Борисом Надеждиным. Владислав Даванков хочет встретиться с ним на будущей неделе, пишет "Ъ".

Ранее Даванков выступил за сокращение числа чиновников и отказ госструктур "от роскоши". По подсчетам Даванкова, госбюджет в этом году только на содержание федеральных чиновников потратит 2 трлн руб. Парламентарий предложил заменить работу некоторых чиновников искусственным интеллектом (который, к тому же, не берет взяток).