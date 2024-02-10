10 Февраля 2024
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Армия и ВПК Новосибирская область
Фото: nso.ru

Губернатор Новосибирской области вручил участникам СВО удостоверения «Ветеран боевых действий»

Встреча Губернатора Новосибирской области с участниками СВО состоялась накануне в стенах новосибирского филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Вручая удостоверения, Андрей Травников подчеркнул, что для него в преддверии празднования Дня защитника Отечества особая честь – поздравить мужчин с присвоением звания «Ветеран боевых действий».

травников(2024)|Фото: nso.ru

«Особенно важно, чтобы информация об этом широко разошлась, и чтобы об опыте, наработанном Правительством Новосибирской области и фондом «Защитники Отечества», узнали многие участники СВО и члены их семей, – отметил Губернатор. – Специальная военная операция вовлекла много патриотично настроенных граждан через разные структуры, не только через официальные – Министерство обороны, Росгвардию и прочие, но и через добровольческие отряды и частные военные компании. Президент России в прошлом году поставил задачу: уравнять статус всех участников и всех ветеранов. К сожалению, иногда бывает, что федеральные процедуры приводят в соответствие дольше, чем нам хотелось бы. Нам приходится искать быстрые решения. Доведите до своих товарищей, что сроки – это не всегда чёрствость чиновников, невнимательность, нежелание помочь. Часто это связано с немалыми бюджетными деньгами, и у чиновника должно быть основание, документ для того, чтобы эти решения принимать и производить выплаты".

травников(2024)|Фото: nso.ru

Как отметил Губернатор, многие частные вопросы и системные проблемы благодаря участию Фонда удаётся решать.

травников(2024)|Фото: nso.ru

"Теперь нами отлажена процедура оформления и выдачи удостоверений ветеранов боевых боевых действий участникам разных частных военных компаний. В прошлом году мы эту практику наработали по ЧВК «Вагнер», сейчас прошли ту же процедуру по участникам ЧВК «Редут». С участием филиала Фонда на региональном уровне нам удаётся уравнять многие меры поддержки для всех участников, не взирая на их категории. В частности, понимая, что у многих есть сложности с получением официальных справок о тяжести ранения (обычно такие справки выдают военные госпитали, а добровольцы и участники ЧВК лечились часто совсем не в военных госпиталях, и оформить такую справку тяжело), до нового года были оформлены все необходимые решения, чтобы участники ЧВК при отсутствии справки могли участвовать в нашей региональной программе реабилитационного сертификата. Теперь мы совместно с Фондом нашли механизм, когда даже при отсутствии справки о тяжести ранения эти выплаты можно будет получать. Таким образом, мы практически завершаем устранение всех известных на данный момент несоответствий между разными категориями участников СВО", – рассказал ветеранам Андрей Травников.

чвк вагнер, музыканты(2024)|Фото: nso.ru

Удостоверения получили четыре бойца ЧВК «Вагнер», а также один боец ЧВК «Редут».

ветеран сво(2024)|Фото: nso.ru

Теги: ветеран сво, андрей травников, удостоверения ветеранов, чвк вагнер


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