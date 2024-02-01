Хинштейн удивился решению арестовать девушку из Нижнего Новгорода за радужные сережки

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн удивился позиции Сормовского районного суда по отношению к жительнице Нижнего Новгорода. Сегодня девушку арестовали на пять суток за сережки в виде радужной лягушки.

"Действительно, очень странное (если не сказать больше) судебное решение: 5 суток ареста за сережки с традиционной, семицветной радугой. Какое отношение это имеет к ЛГБТ* — непонятно", — написал депутат в своем Telegram-канале.

Он также высказал надежду, что суд следующей инстанции отменит это решение.

Хинштейн также опубликовал фото тех самых сережек: мультяшная лягушка в пяти горизонтальных радужных цветах с красно-оранжевой шляпкой в виде гриба. Депутат сделал акцент на том, что сережка является семицветной, поскольку в радужном флаге ЛГБТ* насчитывается всего шесть цветов.

Напомним, 29 января к девушке в кафе подошли агрессивно настроенные люди и потребовали убрать серьги, снимая процесс на видео. Вслед за этим видеозапись произошедшего оказалась в Telegram-каналах. Девушку вызвали на допрос сотрудники Центра по противодействию экстремизму. На нее был составлен протокол о демонстрации экстремистской символики.

Ранее сообщалось, что отношение граждан России к ЛГБТ-сообществу* стало более негативным. Как считают правозащитники, это влияние закона о запрете так называемой "ЛГБТ-пропаганды", который был принят десять лет назад и существенно ужесточен в 2022 году. 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацию ЛГБТ*.

* Запрещенное в России экстремистское движение.