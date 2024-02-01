Минюст включил "Антивоенный комитет России"* в список нежелательных в РФ организаций

Министерство юстиции РФ 31 января внес "Russian antiwar committee* ("Антивоенный комитет России"*) в перечень нежелательных в РФ организаций. Об этом говорится в соответствующем документе министерства.

Вместе с ним в список также включили Russie-Libertes* (Франция), La Asocicion de Rusos Libres* (Испания).

Напомним, что "Антивоенный комитет России"* был признан нежелательным еще 23 января Генпрокуратурой РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, на запрос которого и отреагировал надзорный орган.

* Организации признанные в России нежелательными