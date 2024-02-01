Московский суд оштрафовал Amazon на 2 000 000 рублей

Корпорация Amazon оштрафована на 2 млн рублей за отказ удалять контент, доступ к которому должен быть ограничен. Решение вынес Таганский суд Москвы, сообщает "Интерфакс".

Речь идет об информации о способах суицида и местах приобретения наркотиков, которую Роспотребнадзор потребовал удалить. Корпорация проигнорировала требования и была признана виновной по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ.

Напомним, что свои первые штрафы за отказ удалить аналогичную запрещенную в РФ информацию Amazon получил а октябре 2022 года. Тогда сумма двух штрафов составила 4 млн рублей.