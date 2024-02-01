Глава Пентагона опроверг домыслы об отставке из-за болезни

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что не собирается уходить в отставку после новостей про его здоровье. Об этом он кратко заявил на пресс-конференции, отрицательно ответив на вопрос об увольнении.

Напомним, в начале декабря прошлого года после лабораторных тестов и скрининга простаты у Остина диагностировали рак предстательной железы.Об этом сообщали американские СМИ со ссылкой на официальных лиц Национального военного центра Уолтера Рида. 22 декабря министр обороны США прошел через малоинвазивную хирургическую процедуру и вернулся домой, однако 1 января был госпитализирован с осложнениями после операции. У главы Пентагона обнаружили инфекцию мочевых путей, которая вскоре прошла.

После этого Ллойд Остин взял отпуск и вернулся на работу только 29 января. В тот день он встретился с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым поделился, что все еще не до конца поправился.