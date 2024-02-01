В кафе на трассе Москва – Минск медведь задрал рабочего

Недалеко от города Вязьма Смоленской области медведь, живущий в клетке у местного кафе, насмерть задрал сотрудника заведения.

ЧП произошло у придорожного кафе на трассе Москва – Минск.

"Рабочий во время очистки снега с крыши кафе упал на клетку с медведем, в результате животное напало на мужчину и от полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении регионального управления СКР.

Следователи выяснили, что индивидуальный предприниматель содержал медведя в вольере на территории кафе, а погибший работал без оформления.