В Москве возобновят слушания по второму делу Фургала

Суд возвращается к рассмотрению второго уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Соответствующая запись появилась в карточке суда.

Предыдущие заседания откладывались из-за недоставления подсудимого 19 декабря 2023 г. и (16 января и 1 февраля) из-за неявки защитника, говорится в карточке дела на сайте Бабушкинского райсуда Москвы. "Ведомости" уточняют, что Фургала обвиняют в хищении активов "МСП банка", по делу проходят еще девять фигурантов. По версии следствия, в декабре 2018 – июле 2020 гг. сообщники похитили и позднее легализовали свыше 2 млрд руб., принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании "Глобал Меткорп Лимитед". Помимо этого, следствие считает, что обвиняемые попытались похитить имущество на сумму более 1,2 млрд руб. у компании "Торэкс-Хабаровск".

Напомним, в феврале 2023 г. Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.