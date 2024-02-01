01 Февраля 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Члены УИК обойдут тюменские дома и квартиры для информирования о выборах президента

Члены УИК обойдут тюменские дома и квартиры для информирования о выборах президента, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С 17 февраля в Тюменской области стартует проект "ИнформУИК", в рамках которого члены участковых избирательных комиссий будут осуществлять подомовой/поквартирный обход. Они расскажут о предстоящих выборах Президента России, возможных способах голосования, дате, месте и времени его проведения.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что в регионе будут работать 3 886 обходчиков. Всего планируется обойти 600 тысяч домовладений области.

У обходчиков будет нагрудный знак в виде галочки в цветах государственного флага; бейдж члена УИК. Также обходчики носят с собой удостоверение члена УИК и сумку с официальной символикой выборов.

Напомним, по данным за 31 января 545 тыс. избирателей подали заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России. На предстоящих выборах президента дистанционное голосование будет проводиться в 29 регионах. Также более 80 тыс. заявлений подано на голосование по месту нахождения. Прием заявлений продолжится до 11 марта, сами выборы состоятся 15-17 марта.

Теги: Игорь Халин, УИК, подомовой обход, выборы


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